El boliviano es liberal

Estoy convencido de que la gran mayoría de los bolivianos somos profundamente liberales en nuestra vida diaria. Los bolivianos nos levantamos en la mañana con la esperanza de tener la oportunidad de ganar nuestro propio sustento, proteger nuestra familia y darles un futuro a nuestros hijos. No queremos confiarle al Estado nuestro proyecto de vida, destilar envidia porque a otros les va mejor o maquinar para que nos toque algún bono. La gran mayoría de los bolivianos solo queremos que el Estado no nos ponga trabas, no nos persiga, no nos sobrecargue con regulaciones y no ponga en riesgo nuestra propiedad privada. En suma, solo queremos que el Estado nos deje en paz.