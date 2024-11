El “bolo” o coqueo y cáncer de boca

“Incidencia” es un término epidemiológico. Es el parámetro que identifica casos nuevos en un determinado lapso. Como no conocemos la “prevalencia” del cáncer de boca en Bolivia (los casos existentes de varios años), con un poco de esfuerzo podríamos decir que la “incidencia” anual del cáncer bucal en Santa Cruz es de 11 para los años 2023 y 2024. No está bien hacer esto con tan pocos datos, pero lo hacemos para utilizar adecuadamente los términos epidemiológicos que además deben expresarse en valores llamados “tasa”.

Hay que aclarar que los datos presentados tan oportunamente por los colegas del Hospital Santa Cruz, están enmarcados en el registro cotidiano que lleva a cabo este nosocomio. No son datos producto de un estudio planificado y ejecutado como tal… y es comprensible, dadas las carencias que sufren nuestros hospitales en todo el país. El solo hecho de haber podido separar, ordenar y clasificar las historias clínicas de estos pacientes, ya es encomiable, porque no es una actividad comprendida en las tareas de los galenos, puesto que ningún hospital del país, sea público o privado, cuenta con presupuestos para tareas de investigación científica. Felicitaciones a los colegas que se dieron tiempo y dedicación para efectuar una tarea muy importante para la salud pública del país.

Al despojarnos, como cientistas, de todo el manto político que cubre a la hoja de coca, veremos que el paraguas político la cubrió totalmente y difundió mitos que se dieron por verdades y la presentaron como una panacea universal, capaz de solucionarlo todo. Liberados de esta visión equivocada, veremos en el marco teórico de la propuesta, que, por ejemplo, el “bolo” o “acullico” no evita las caries dentales, más bien las provoca (“Informe de la Comisión de estudio de las hojas de coca”, Mayo de 1950, Consejo Económico y Social, Actas Oficiales, duodécimo período de sesiones, suplemento especial N° 1, NNUU, Lake Succes, Nueva York, Julio de 1950; Celin Bolivia- Alcaraz et.al. “La coca del Siglo XX en Bolivia, La Paz, Bolivia, 2000; “Lesiones en la mucosa bucal por el uso de hojas de coca –“Erithroxilon coca”- en el grupo etáreo de varones de 20 años de la provincia de Jujuy, Argentina, Revista de la asociación de odontología argentina, Bs As 1973.

La anterior lista de bibliografía dedicada a este estudio, así como a las lesiones que provoca el “bolo” o “acullico” que van desde las conocidas “aptas”, pasando por el “Leucoedema” (“Leukoedema in adicts to coca leaves in Humahuaca, Argentina”, community Dentistry and oral Epidemiology (Kobenhavn) Bs As, Argentina, 1975), hasta las alteraciones capaces de provocar cáncer aportadas por el Hospital Oncológico de Santa Cruz, no son hechos que se los puede desechar alegremente, hay que prestarles atención y dejar de defender lo indefendible. El “bolo” o “acullico” es dañino y así se lo debe considerar. Después de todo, políticamente se puede decir cualquier cosa; científicamente, la verdad siempre es replicable… e indiscutible. Bien por el Hospital Oncológico.