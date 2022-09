El cambio de losetas por asfalto, ¿una decisión tomada de los pelos?

- El nivel del pavimento no puede modificarse, porque ese nivel recibe las aguas de lluvia de las casas vecinas y sus patios

- El enlosetado de algunas calles del centro de la ciudad y zonas arcillosas tiene una capa base de 10 cm, pero la mayor parte de las calles enlosetadas no tiene esta base

Los principales problemas van a surgir entonces luego de retirar el “puente” citado y compactar la subrasante, son los mismos problemas que en su momento enfrentaron quienes participamos en el enlosetado y pavimentación de muchas calles y avenidas de Santa Cruz, que fueron los continuos reventones de las conexiones domiciliarias de agua y de alcantarillado, a veces de las matrices, la aparición de “colchones” (tierra arcillosa e inestable), los cambios de ese material, etc, lo que atrasará grandemente los trabajos con el consiguiente perjuicio al vecindario y al tráfico.

Conversando con los ingenieros que están supervisando la obra, nos dijeron que ya coordinaron previamente con Saguapac la profundización de las conexiones domiciliarias, de lo cual no tenemos constancia. Sin embargo, tal profundización no debe ser importante, pues las mismas matrices, principalmente de agua, no están lo suficientemente profundas.