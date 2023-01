El camino del delito está compuesto por las fases: Interna, que comprende la ideación, temores e incluso la decisión, que surge en la mente del sujeto activo, -determinadas por condiciones exteriores-, de cometer un injusto penal en específico, lo cual no implica un modo de comportamiento exteriorizado del autor, capaz de ofender un bien jurídico protegido, pues al encontrarse únicamente dentro de la psiquis del sujeto activo, no son de relevante importancia para el derecho penal, por cuanto rige el principio de cogitationis poenam nemo patitur -Los pensamientos no son punibles-; Externa, que presupone la voluntad delictiva exteriorizada por el activo, de realizar una conducta prohibida, capaz de transformarse en realidad peligrosa; Ejecutiva, la cual está conformada por el inicio y culminación de los actos necesarios para consumar una conducta, descrita en el supuesto fáctico determinado por la norma penal sustantiva -tentativa simple, acabada, la consumación y el agotamiento-.Estas fases de realización del delito, específicamente la del tipo tentativa -acabada e inacabada- y el consumado, si bien no obedecen necesariamente a la misma naturaleza, subjetivamente presentan similitudes relevantes que, partiendo del hecho de que los primeros son formas imperfectas de la consumación del injusto, las cuales resultan punibles, desde los actos preparatorios externos, que constituyen una exteriorización de la voluntad del sujeto activo de poner en peligro real y objetivo a un bien jurídico protegido.