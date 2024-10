La alcaldía cruceña atraviesa uno de los peores momentos de los últimos años. Ayer fueron intervenidas las oficinas de la ex Secretaría de Administración Tributaria (SAT) después de conocerse en las últimas semanas numerosas denuncias de manipulación informática y desvío de ingresos municipales a destinos por ahora desconocidos.

La denuncia de Rolando Pacheco fue admitida por el Ministerio Público y a ella se adhirieron concejales de Comunidad Autonómica y la UCS. Era lo menos que podían hacer porque el pueblo cruceño no merece que una organización criminal acumule fortunas cuantiosas con dineros malhabidos.

Estamos frente a un escándalo de corrupción de grandes proporciones, pero no por ello existen razones para creer que las investigaciones lleguen a esclarecer el hecho por completo, que los culpables se sometan a la justicia y que, ante todo, se recuperen los millones sustraídos al erario público. Es muy probable que, tal como ocurrió en anteriores ocasiones, las investigaciones naufraguen en medio de los tecnicismos jurídicos, las reservas impuestas y la pérdida de pruebas.

Fallan los sistemas de control y falla la ética de los servidores públicos; pero ante todo, falla la conciencia ciudadana que ha normalizado las prácticas corruptas. No puede ser que los ciudadanos acudan a las oficinas municipales dispuestos a pagar sobornos para evadir impuestos u otras obligaciones. Bien se puede decir que la alcaldía, aquejada por el cáncer de la corrupción que ha hecho metástasis en toda la organización, es reflejo de la sociedad cruceña. y no, no se puede seguir así. Jhonny Fernández tiene el desafío de tratar de frenar el desastre y la ciudadanía, muy pronto, tendrá que pensar bien para elegir nuevas autoridades. Más de lo mismo es condenar el futuro de la ciudad y sus habitantes.