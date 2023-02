El Carnaval es imparable como Santa Cruz

No es eterno el Carnaval, tampoco las consignas ancladas en otro ámbito de la lucha social y el justo reclamo regional. Los tiempos de carnavales son otros, por lo tanto, intentar mezclar las opciones de la vida social enturbia los propósitos genuinos, latentes y aún por resolver. Un grupo de vecinos de la zona del Cambódromo, escenario principal donde se llevará a cabo el corso 2023, insiste en forzar la suspensión del evento bajo el argumento de que hay enfermos de dengue, persecución política y que no se puede ser indolentes con la gente que sufre. Su reclamo, sin embargo, parece no ser suficiente ante un evento cultural arrollador, ante la tradición y la historia más profunda de Santa Cruz y su gente.

Quien no quiera bailar, que no baile y quien no desee carnavalear, que no lo haga. Más bien varios grupos aprovechan la oportunidad para tocar los temas más urticantes de manera jocosa, irónica y burlesca. De eso se trata también afinar la creatividad sin límites.