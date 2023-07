El caso Fassil se va a La Paz tras su “contaminación” en Santa Cruz

Gamboa tomó la decisión la tarde del viernes pasado, durante una audiencia virtual que, según los abogados de los procesados, se mantuvo en reserva y no contó con la participación de la defensa.

De acuerdo con la teoría judicial, la acumulación de procesos consiste en la unión material de dos o más causas sobre un mismo asunto y evita el pronunciamiento de sentencias contradictorias o susceptibles de no cumplimiento por efecto de la cosa juzgada.

La senadora Centa Rek (Creemos) calificó la decisión como “gravísima”, porque “viola el principio de defensa, de juez natural”. “No puede un ministro pasar sobre el procedimiento y debido proceso. No hay Órgano Judicial en Bolivia, es una extensión de un ministerio”, remarcó.

Al respecto, Lima indicó que la acumulación de expedientes en La Paz, el de delitos financieros y el de legitimación de ganancias ilícitas, “ no significa que haya un traslado de personas de Palmasola a San Pedro ”. “Las personas que actualmente están cumpliendo detención preventiva tendrán que llevar su situación procesal en el departamento donde se ha dispuesto su detención”, aseveró.

El ministro de Justicia consideró, además, que el proceso se “contaminó” en Santa Cruz y que “las reglas del debido proceso no se estaban dando”. “Pero lo que no va a permitirse es que se viole el debido proceso. No vamos a permitir de ninguna manera extorsión, corrupción, amenazas o que el proceso del Banco Fassil se lleve a cabo con irregularidades que han sido permanentemente denunciadas en el departamento de Santa Cruz”, sostuvo.