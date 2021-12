El caso Juan Rivero pasó de ser un mal chiste a algo muy serio

Escucha esta nota aquí

Entre chiste y chiste la cosa se puso seria a pocos días de la fecha decisiva en la que se puede definir quién se queda con el título de la temporada 2021.

El principal protagonista es Juan 'Pollo' Rivero, defensor de Real Santa Cruz, pero también hay otros actores en esta novela de intento de sobornos e incentivos, en los últimos partidos del Torneo Único.

Por un lado está el pedido de “incentivo” que realizó el Pollo Rivero a jugadores de Independiente y Always Ready para ganarle a The Strongest el domingo en uno de los tres encuentros.

“Por ahí, como nos deben cuatro meses de sueldo, y hay bastante necesidad económica, se me vino a la cabeza hablar con los jugadores y pedir el famoso incentivo, pero nunca llegamos a concretar nada”, dijo Rivero en Los Más Buscados de El Deber Radio.

Luego agregó que “no conocía la norma (que el incentivo es considerado soborno), por eso pedí disculpas, incluso conversé con los presidentes de los tres clubes, y me entendieron”.

Por otro, un hecho todavía más grave, la “propuesta indecente” de un allegado al cuerpo técnico de The Strongest (Bismark Rojas) a Rivero para que haga un penal a cambio de un determinado monto de dinero, conversación que después sería llevada al son de broma.

“Él (Rojas), en tono de chiste, me dice que me dan un dinero por hacer un penal. Le dije “no, estás loco, nunca iría para atrás”, porque no se me pasa por la cabeza entrar a un partido a perder, sería lo más bajo para los que nos dedicamos a esto que es lo más lindo, jugar al fútbol, y desde niño nos gusta ser ganadores. Después nos reímos...”

Sin embargo fue Rojas quien luego filtró en las redes un audio de Rivero en el que decía que los de Always Ready estaban pagando los pasajes a los jugadores dominicanos de Real Santa Cruz para que retornen para enfrentar a The Strongest el domingo.

“Yo le envié un audio diciéndole lo de los pasajes, pero era una broma porque los dominicanos estaban acá, y no se porqué él, después, lo filtró”, señala Rivero.

Al zaguero no se le pasa por la cabeza quedar al margen del partido con The Strongest a raíz de la polémica que puede tenerlo en la mira de todos.

“Vamos a salir a ganar, como tiene que ser y como Real Santa Cruz siempre lo hace”, apuntó al final de la entrevista.