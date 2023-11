El caso Marset y sus coletazos

Poco después, en tono burlesco e irónico, difundiría un video que hizo llegar a los medios de comunicación, en el que carga contra el jefe de la Felcn, Ismael Villca. “Gracias a la ayuda del director de la Felcn logré irme porque él me avisó que (Eduardo) Del Castillo (Ministro de Gobierno) ya había dado la orden de aprehensión en mi contra…(Villca) “agarró una platita y me avisó que me fuera”. El Gobierno y la Policía negaron la versión de Marset y respaldaron al jefe acusado.