El censo como instrumento ideológico

Todos recordamos la rabieta que se hizo dar García Linera cuando el resultado de una encuesta de hogares informó ingenuamente que la mayoría de los bolivianos se consideraban mestizos. El entonces vicepresidente reaccionó furiosamente y escribió un opúsculo titulado “Identidad Nacional: nación, mestizaje y plurinacionalidad” en que luego de elucubraciones confusas y forzadas, tergiversaciones y (como siempre) medias verdades científicas, terminó aseverando que en el país “unos son bolivianos aymaras, otros bolivianos quechuas, bolivianos guaraníes, bolivianos moxeños, trinitarios, urus etc. y otros simplemente bolivianos” (p.47). El simplemente bolivianos borraba de un plumazo esa inmensa proporción de ciudadanos que se identifican como mestizos a través de una mirada nacional y no racial. “El mestizaje es un etnocidio y el resultado es un Estado monocultural confrontado con el resto de la sociedad pluri-cultural” afirmaba como conclusión (p.75). En el fondo lo que el autor defendía de manera tan grotesca era la posición oficial según la cual Bolivia era un Estado de indígenas y campesinos, y todo el que no poseyera esas características culturales era “simplemente boliviano” sin ninguna identidad, un paria en el concierto de las razas que el régimen manipulaba a su regalado antojo, es más, se trataba de etnocidas, criminales guiados por un racismo cegador.