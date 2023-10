El Censo del 23 de marzo, deben acabar las mentiras

La Ruta Crítica del Censo está definida por etapas técnicas y plazos rotundos que no pueden ignorarse. ¿Quién sabe cuál es el estado del arte, en este momento? Los grandes titulares de la urgencia mediática esconden como las humaredas de los incendios, la importancia de esta acción que día que pasa no tiene posibilidad de recuperarse luego de la sospechosa postergación de aquel que debió realizarse el 16 de noviembre del 2022.

Además de completar procedimientos, organización territorial, capacitación masiva, trabajos de campo previos, validación de la cartografía, hay una asignatura informativa no resuelta que comparto como preocupación ciudadana. Existen organizaciones paceñas con argumentos irresponsables que se refieren al posible cambio de la sede de la presidencia de la república si los habitantes de La Paz disminuyen, instando a un traslado masivo de personas para que eso no ocurra. Los recursos públicos del estado y la sociedad boliviana ya no pueden continuar con la mentira del doble domicilio, el del Censo y el de dónde trabaja, vota y desarrollan sus actividades las personas. Una sola pregunta rebate los argumentos de censarse en un lugar distinto de dónde se vive: ¿en qué lugar recibe la familia los servicios de salud y educación? Si no es en el mismo domicilio donde está censado, crece la imposibilidad económica de brindar servicios dignos y suficientes por parte de los municipios y ciudades donde las personas los exigen.