El censo, un camino tortuoso

Ya lo he dicho alguna vez que me provoca malestar escribir todas las semanas sobre asuntos ingratos que tienen que ver con nuestra sórdida política, en vez de dedicarle tiempo a temas literarios, históricos, triunfos deportivos, musicales, éxitos económicos, como sucede en muchas otras naciones. Aunque debemos reconocer que ahora Sudamérica está ahogándose en farsas indigenistas, engañosos discursos esotéricos, reivindicaciones embusteras, paros, bloqueos sin sentido, y desorden generalizado.

Hoy nos abruma la desgracia de habernos tenido que enfrentar con el gobierno más mentiroso de la historia de Bolivia y como nos resulta complicado enfrentar sus artes chicaneras, vuelve la opción del paro. La conducción del Estado es mentirosa, incapaz, e irresponsable, porque no puede ni piensa cumplir con lo que ofrece. Sigue la ruta del gran falseador que fue Evo Morales, ducho en el engaño y la falacia, despiadado maestro del encantamiento, de la hechicería vulgar con los ignorantes. Por desgracia, fue embustero hasta en las grandes cuestiones nacionales, cuando afirmaba que, en sus falsas promesas, si el pueblo protestaba, estaban para defenderlo sus abogados, quienes, no obstante, fracasaron en La Haya y en cuanta materia arbitral internacional se ha presentado. El procurador general del Estado, es un claro ejemplo de incompetencia.

Santa Cruz está firme y no va a ceder ante la presión del gobierno y de sus cómplices, donde no faltan quienes se dicen cruceños y no lo son. Esta administración pretende quebrar la unidad de nuestro pueblo y está comprando conciencias a su gusto. El masismo se está soliviantando de manera antes nunca vista en todo nuestro departamento. No sólo son los avasallamientos de tierras, y las persecuciones judiciales, sino hasta la agresión física, como vimos con el gobernador Luis Fernando Camacho en el mercado Mutualista.