El centralismo ignorante, insolente, vengativo

“Veamos: oponerse a que avasallen nuestros campos para sembrar coca; a que nuestros parques nacionales sean convertidos en santuarios del narcotráfico; a que nuestros recursos minerales sean entregados a chinos y nuestros recursos estratégicos a los rusos, y a que nuestra seguridad como Estado, sea encargada a cubanos y venezolanos, no es dividir al país...”. Juan Francisco ‘Buby’ Gonzales Urgel.

También nos oponemos al manejo infame, corrupto e impune de la administración de justicia, con un Poder Judicial sometido al poder político, en manos del Movimiento al Socialismo(MAS). Algunas pruebas: la vil sentencia a la expresidenta Constitucional Jeanine Añez, condenada a 10 años de prisión sin haber cometido delito alguno; la abusiva detención preventiva a Marco Pumari, ex presidente del Comité Cívico de Potosí ex candidato a la Vice presidencia; los más de 150 presos políticos en esa condición de indefensión, además de procesos-guillotinas judiciales aplicadas a quienes ejercen su derecho ciudadano a la crítica y al disenso. O el inventado caso “terrorismo” con 39 imputados, muchos de ellos presos durante más de 10 años, amén de otras víctimas, cuyo destino fue el exilio. Hoy, la venganza contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, secuestrado violentamente y trasladado a La Paz, acusado del falaz Golpe de Estado I. Otra víctima de la violación al Estado de Derecho y los Derechos Humanos: en 2019 hubo fraude no golpe.