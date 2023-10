El centralismo sigue virgen

El Comité Pro-Santa Cruz ha optado por relanzar y profundizar el proceso autonómico como establece la Constitución. Esta propuesta no solo debe contagiar a los otros departamentos y convertirse en otra causa nacional, sino también debe hacer repensar una nueva Bolivia. La dirigencia cívica ha descartado (de momento) la idea de abrazar el federalismo y optó por retomar las banderas autonómicas.

A tiempo de señalar las fortalezas y debilidades de la institucionalidad cruceña, el sociólogo Henry Oporto, en una entrevista (Entre Líneas con William Herrera), comparte en el sentido de que la propuesta cruceña debe volver a enamorar a los bolivianos y terminar diseñando un nuevo modelo de Estado. El oriente boliviano tiene la autoridad, la fortaleza y la convicción para enriquecer el proceso autonómico, conquistado con muchos sacrificios, incluyendo las pérdidas de vidas humanas. En realidad, este proceso se ha limitado a la elección del gobernador y la creación de la asamblea legislativa departamental, pero no se avanzó (si un milímetro) en la autonomía económica y financiera.

El Pacto Fiscal tenía que concretarse “en un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda” de 2012. Lo primero que hizo el gobierno central fue retrasar la realización de ese Censo (la historia se repite). Y no se concretó ni el primero de los cinco pasos de la propuesta del nivel central, para concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del Pacto Fiscal.

Lo cierto es que sin Pacto Fiscal no habrá autonomía plena; es decir, sin recursos económicos no se puede avanzar en el proceso de democratizar el ejercicio del poder político. Los gobiernos del MAS no se han caracterizado precisamente por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por los gobiernos departamentales y municipales han sido confiscados por el gobierno central. Mientras el gobierno nacional enarbola la autonomía, practica el centralismo —puro y duro— y las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias sin recursos económicos. Los cívicos cruceños tienen clarísimo que el principal enemigo de las regiones es el centralismo que, pese a todos los cambios, goza de muy buena salud.