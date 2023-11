“El cerebro y el talento no tienen género”, los avances de equidad en las empresas

“El talento y el cerebro no tienen género”, afirmaba Víctor Hugo Jiménez, CEO de Baterías Toyo, que fue uno de los panelistas del evento y recibió aplausos de una audiencia masculina y femenina.

Durante su intervención señalaba: “Si no hay espacios para mujeres, hacemos empresa con hombres que tienen conocimientos y competencias similares. No vemos lo diferente; ellas tienen ideas diferentes, de futuro”, decía más adelante cuando se le pidió que haga sugerencias sobre la importancia de incluir al género femenino en la alta dirección.

“Las empresas que tienen mujeres en la alta dirección, ganan entre un 15 y un 20 por ciento más que las que no las tienen”, aseguraba.

Una de las empresas que ha tenido avances es Banco Sol, cuya gerencia general es co-dirigida por Marcelo Escobar y Verónica Gavilanes, ambos son gerentes generales y destacaron que se precisa inteligencia emocional para generar una coherencia de actitud y acción en el colectivo de la compañía. “El coliderazgo es tomar decisiones conjuntas y eso requiere el sentimiento generoso de pensar en ‘nosotros’”, según Escóbar, a lo que Gavilanes respondió que la empresa ha tomado la decisión deliberada de favorecer la inclusión, bajo la premisa de que no se puede avanzar sin la mitad del talento. En esta entidad financiera, hay un 25% de mujeres en la alta dirección, un 48% en las jefaturas y un 53% a nivel general.

En la actividad estuvieron como invitadas la representante en Bolivia de ONU Mujeres, Nidia Pesantez, que explicó que la equidad de género es uno de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, a sabiendas de que sin respeto a los derechos del género femenino no puede hablarse de respeto a los derechos humanos en general. “Cuando estos derechos no se ejercen, se generan problemas que impactan a toda la sociedad”, aseveró y dejó claro que las mujeres no quieren ser iguales a los hombres, sino tener iguales oportunidades. Pesántez reconoció que hay obstáculos que tienen que ver con los otros roles asignados al género femenino: maternidad, cuidado de la casa y de los adultos mayores, por lo que piensa que la ruta a seguir es que la sociedad comprenda que esas tareas deben ser compartidas y que la empresa sea parte de la responsabilidad con la vida.