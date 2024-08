El compromiso y la desilusión

El compromiso es el acto del habla más poderoso en la política How to do things whith words” (Como hacer cosas con palabras) de John L. Austin, es un libro que tuvo mucha influencia en la política anglosajona y se basa en la idea de que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, a partir de los hechos y juicios, sino que con él también podemos hacer que las personas hagan algo, a partir de las ofertas y en especial, los compromisos; este último, uno de los pilares de la comunicación.