El Constitucional y las competencias departamentales

La acción fue, total y absolutamente extemporánea, ya que debía interponerse dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la publicación de la Ley Departamental de 21 de mayo de 2015; sin embargo, se formalizó el 26 de mayo de 2017, después de dos (2) años de entrar en vigencia, motivo por el cual la Comisión de Admisión debió rechazar in limine, sin entrar a considerar y resolver el fondo.

El TCP no ha realizado un test de constitucionalidad de la Ley 098, sino se ha limitado a realizar un test de legalidad ordinaria. La SCP 76/2023 de 8 de agosto ha sido emitida con solo 5 votos conformes y ha tenido 4 votos disidentes, lo cual pone de manifiesto no solo que no ha habido unanimidad en abordar una problemática de interés general, sino además evidencia que ha existido un amplio debate antes de emitir el voto en Sala Plena, compuesto de 9 magistrados, y existen magistrados que sí han honrado la Constitución, los Convenios Internacionales, el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz y el proceso autonómico en general.