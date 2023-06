El consumo prolongado de aspirina aumenta el riesgo de anemia

Desde hace décadas los pacientes con enfermedad de la arteria coronaria toman una aspirina diaria para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, los expertos llevan años mostrando sus reticencias sobre los beneficios del ácido acetilsalicílico como preventivo para quienes no han sufrido un ataque cardiaco, un derrame cerebral o problemas cardiovasculares.

El estudio, dirigido por la Universidad de Monash y publicado en Annals of Internal Medicine, siguió a 18.153 adultos mayores inicialmente sanos en Australia y EEUU y registró incidentes de anemia durante un promedio de 4,7 años. Se encontró que el riesgo de desarrollar anemia era un 20% más alto en el grupo de aspirina en comparación con los del grupo de placebo. La anemia puede afectar la función general y aumentar la fatiga, las discapacidades, los síntomas depresivos y los problemas cognitivos.

“Este estudio brinda una imagen más clara del riesgo adicional de volverse anémico con el uso de aspirina y es probable que el impacto sea mayor en los adultos mayores con enfermedades subyacentes, como la enfermedad renal”, afirmó la profesora McQuilten quien, sin embargo advierte: “Los pacientes no deben cambiar su régimen de aspirina sin hablar con su médico de cabecera”.

UNOS SÍ Y OTROS NO

La aspirina o ácido acetilsalicílico , principio activo de este medicamento, pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) que se usa para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, menstruales, musculares o de espalda (lumbalgia) así como estados febriles en adultos y adolescentes mayores de 16 años.

Marcelo Sanmartín Fernández, cardiólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid explicó en el último congreso ‘eCardio23’ que “la aspirina a dosis bajas es capaz de inhibir la función de las plaquetas ; algo que no hacen los demás antiinflamatorios. Las plaquetas son elementos clave para la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, especialmente los de las arterias”, detalla el especialista en cardiología.

Ese efecto de impedir que las plaquetas se agreguen –efecto antiagregante plaquetario– explica también por qué la aspirina puede producir hemorragias: si las plaquetas no se agregan, no se forman trombos que taponen las arterias o las venas en caso de hemorragia. En personas sin enfermedad cardiovascular conocida, no se recomienda el uso generalizado de la aspirina porque el riesgo de hemorragias supera al posible beneficio.