El contagio tiene rostro joven y las muertes se dan en los no vacunados

Así lo reflejan los datos oficiales, que también muestran que las muertes se están produciendo en personas no recibieron la vacuna o no tienen el esquema completo.

Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en su informe presentado ante el Comité de Emergencias Departamental (COED), mostraron que el grupo etario de mayor afectación es el de 18 a 49 años, que concentra el 63% de los casos de covid-19 y, aunque no existe una variación en relación con las otras oleadas, la preocupación se centra en que ahora existe un crecimiento exponencial de los contagios y con las fiestas de fin de año se corre el riesgo de que el 2023 se inicie con un contagio masivo.

Y aunque a la mayoría de ellos les va bien con el covid, porque son asintomáticos y la enfermedad pasa como un resfrío, más aún si tienen vacunas, no sucede lo mismo con las personas que no cuentan con los anticuerpos que proporcionan las vacunas y, además, pertenecen a los grupos de riesgo, como adultos mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos. Los datos muestran que más de 80% de las muertes ocurren en personas sin dosis o con el esquema incompleto. El 68% de estos decesos suceden en mayores de 60 años.

Insiste en que la población debe tomar conciencia y no aflojar el barbijo porque el contagio se da por la carga viral y la exposición al virus, por lo que pide no descuidarnos para no enfermar.