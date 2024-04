El control no frena a los tramitadores y plantean una ley para agilizar los procesos en la Alcaldía

Piden acabar con la burocracia

En este sentido, Saavedra presentó un proyecto de ley para la simplificación de los trámites de licencia de funcionamiento, eliminando la exigencia de la ficha técnica ambiental. “Esa ficha es lo m ás burocrático porque abre más de 20 requisitos y algunos son imposibles de conseguir y les están pidiendo a negocios que no generan impacto ambiental, como ser librerías, peluquerías y tiendas de barrio”, denuncia.

Tolerancia cero Tras las denuncias de presunta corrupción que involucra a funcionarios, el alcalde Jhonny Fernández, indicó que la Alcaldía no va a tolerar este tipo de actos.

“Todo lo que sea ilícito aquí no hay perdón. Tiene que cumplirse la ley, aquí lo que vamos hacer es no tolerar ni un solo milímetro. Quien esté cometiendo hechos ilícitos va a ir a proceso y a la justicia, si es culpable va a ir a la cárcel. Conmigo no hay nada de tolerancia, tolerancia cero a la corrupción”, señaló cuando fue abordado por la prensa.