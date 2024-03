El cordón cambió de dueños a la par del pedido de ampliar la mancha urbana

Desde hace 15 días, aproximadamente, el Parque Ecológico Metropolitano Piraí, también conocido como Cordón Ecológico, acapara la atención mediática.



Este asunto cobró notoriedad luego que la secretaria municipal de Planificación, Andrea Daza, confirmara a EL DEBER que avanza un trámite para la ampliación de la mancha urbana sobre todo el el área que ocupa el cordón, es decir en 1.500 hectáreas.



Ambientalistas y organizaciones, como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), alertaron que era poco sabido que esas gestiones urbanísticas estuvieran avanzando desde 2017, incluso con correcciones. “No tenía idea”, dijo Federico Morón, concejal de Comunidad Autonómica (C-A), tras enterarse de la noticia. Se declaró sorprendido porque recién había sostenido una reunión con Daza, precisamente, sobre el Cordón Ecológico. Lamentó que la autoridad no mencionara el proceso de homologación de esa faja protectora de la ciudad.



Daza Aseguró que esta solicitud de homologación no necesariamente implica que el “Polígono Cuatro” o cordón vaya a urbanizarse o que se debilite la categoría de zona de preservación ambiental. Dijo que existe una normativa, una guía técnica que establece los procedimientos de homologación de áreas rurales a urbanas, y que, en esa guía técnica, se establecen lineamientos y clasificaciones de tipologías para ste tipo ampliaciones en favor de áreas urbanizadas.



Sin embargo, al acceder a la documentación municipal sobre esa parte de la ciudad, EL DEBER evidenció que a partir de 2017, justo el año mencionado por Daza y como inicio del trámite de homologación, el derecho propietario de los predios se ha modificado en más del 60%.



De los aproximadamente 60 dueños, 38 tienen registros entre 2017 y 2021. “Esto se entiende como el registro de nuevas compras de predios”, especificó Morón.



Asimismo, en la lista hay empresas especializadas en venta y urbanización de terrenos; urbanizadores y comercializadores de materiales de construcción; emprendimientos de rubros diversos y también una cooperativa que presta servicios públicos; claro, para zonas urbanas.



Según la ingeniera ambiental Sandra Quiroga, el Cordón Ecológico vale mucha plata y los intereses no son solo de ahora. “Ahora vemos a Andrea Daza y en su momento estaba Angélica Sosa o Percy Fernández”, apuntó.



Para Quiroga, todos los alcaldes que pasaron en los últimos 30 años tienen en su entorno a alguien que funge como operador de quienes tienen predios en esa la faja protectora del Piraí.



“Entonces, el Municipio, que tiene las herramientas para hacer un control en ciertas áreas, porque tenía muchos predios en el cordón, ahora los ve en manos de privados porque los abandona, porque la gente se entra, aunque los saquen, y porque permite la extracción de áridos”, afirmó.



La lectura que hace Morón es que hay coincidencia de fechas. Cree que por un lado, hay el trámite de homologación de inclusión del cordón a la mancha urbana, y al mismo tiempo se trabajó en el cambio de la norma para favorecer, por ejemplo, la construcción del puente Urubó Village. “Ni siquiera se podía hacer puentes sobre el río y para eso había que anular dos artículos de la norma municipal del Cordón Ecológico”, recordó la autoridad.



El concejal dijo que ese trabajo en su momento lo hizo el legislador nacional Erick Morón, cuando fungía como diputado, además del actual ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, y también mencionó al exvicepresidente, Álvaro García Linera.



“Están detrás del cambio en esos artículos para que se aprueben los puentes, ahí comienza el tema de la compra de predios dentro del Cordón Ecológico”, puntualizó la autoridad edil.