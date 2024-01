El coronel Terán declaró y la Fiscalía lo imputará por el millón de dólares

Terán es el mismo jefe policial que el 25 de marzo de 2022, denunció que le ordenaron salir de Valle Sacta de la zona de Chapare y no intervenir un megalaboratorio descubierto en pleno funcionamiento.

La mañana de ayer se presentó en la Fiscalía central, pero quedó aprehendido al ejecutarse una orden emitida por el fiscal encargado de las investigaciones Alberto Zeballos.



Responderá como investigado por los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de influencias, cuando buscaba gestionar la devolución del millón de dólares que policías de la unidad de Tránsito quitaron a dos jóvenes que circulaban en un motorizado, intervenido en el sexto anillo y avenida Cristo Redentor.



Tras su aprehensión, fue trasladado al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



En horas de la tarde inició su declaración informativa en calidad de testigo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.



El coronel Terán declaró como testigo por casi cuatro horas y llenó más de 10 páginas respondiendo a cada una de las preguntas de los investigadores y del fiscal Alberto Zeballos.



En esta causa por legitimación, el coronel Terán no podía guardar silencio y según los informes su declaración fue amplia respecto a su accionar por abogar para la devolución del millón de dólares.



Una vez concluida la declaración como testigo en el caso de legitimación, la Fiscalía inició con otra declaración, por los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de influencias, en calidad de investigado.



Presentarán imputación



La Fiscalía presentará imputación contra el coronel Terán y pedirá su detención en la cárcel de Palmasola por considerar la existencia de suficientes elementos de prueba.



Se adjuntaron informes de que el 12 de enero, en el sexto anillo de la avenida Cristo Redentor los policías de Tránsito interceptaron la vagoneta Lexus placa 4806-KYA en cuyo interior, había dos jóvenes con un millón de dólares en bolsas. El dinero fue robado por los policías que dejaron ir el vehículo y a sus ocupantes.



El 13 de enero, Terán viaja de Cochabamba a Santa Cruz y se presenta en Tránsito. Llega con los dos jóvenes y trata de gestionar la devolución del dinero con el fin de que todo quede en silencio, según las investigaciones. En ese momento los tres policías fueron detenidos, luego pasaron a la justicia que ordenó su detención en la cárcel por el delito de concusión.



Tras investigaciones, la Policía detectó que la placa de la vagoneta figura a nombre de un hombre. La Fiscalía emitió orden de secuestro del vehículo y hasta el momento se desconoce su paradero. Las pesquisas se desarrollaron y fueron aprehendidos tres abogados que se presentaron con un memorial a Tránsito para reclamar el dinero. Sin embargo, fueron liberados.



Luego fue detenido otro hombre -supuesto dueño del dinero- pero también quedó en libertad y se le abrió otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas.



En el curso de las investigaciones, también apareció una ex miss cuyo nombre estaba registrado tras cargar gasolina a la vagoneta Lexus del millón de dólares, según la Policía y la Fiscalía. La exreina de belleza fue citada por la Fiscalía, pero no se presentó.



Desde Chile indicaron que el dinero procede del banco Santander de Iquique, pero se desconoce al verdadero propietario.