El crecimiento poblacional le gana a la planificación y exige planes metropolitanos

Santa Cruz concentra su crecimiento en la Región Metropolitana y su área de influencia, lo que obliga a pensar en planes mancomunados para atender las necesidades de la población y encarar un desarrollo planificado.



De acuerdo con datos de la Instancia Departamental de Asuntos Metropolitanos, liderada por el vicegobernador Mario Aguilera, el área metropolitana (Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Porongo, El Torno, Warnes y La Guardia, además del área de influencia: Montero, Colpa Bélgica y Pailón) alberga al 75% de la población del departamento.



El Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) estima que Santa Cruz tiene 4.000.143 de habitantes, de los cuales 3.023.834 están en la Región Metropolitana y su área de influencia.



Problemática



La necesidad de encarar un desarrollo planificado fue parte del debate de un congreso de la Sociedad de Ingenieros, filial Santa Cruz (SIB).



“El crecimiento de Santa Cruz está sobrepasando la planificación, por eso, ya no podemos pensar como municipios o instituciones individuales porque somos metropolitanos y debemos avanzar para consolidar este desafío”, manifestó Jorge Franco, presidente de la SIB, filial Santa Cruz.



Advirtió que el crecimiento seguirá aumentando en la próxima década, por lo que los municipios deben trabajar en proyectos mancomunados para atender problemáticas de movilidad urbana, vivienda, saneamiento, crecimiento, entre otros.



“Por ejemplo, es urgente definir planes de infraestructura vial, hay que ir planificando las carreteras, las interconexiones y los municipios deben destinar recursos en competencias concurrentes sin importar el color político”, remarcó.



Hacen notar que el acelerado crecimiento demográfico de la Región Metropolitana permite proyectar una creciente demanda de bienes y servicios, que en el caso de las viviendas, alcanzará a un total de aproximadamente 750.000 nuevas casas o departamentos, en los próximos 40 años, cuya ubicación deberá ser estratégicamente estudiada por los gobiernos municipales en coordinación con la institucionalidad metropolitana, a fin de fomentar el aumento de la densidad urbana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.



Al respecto, el arquitecto Ernesto Urzagasti considera que se deben superar las diferencias, ya que los municipios tienen visiones e intereses distintas, a lo que se suma el color político.



“Es bastante complejo que los municipios entiendan que deben sumar fuerzas y trabajar coordinadamente, sin importar que uno es más grande o tiene más ingresos, sino que cada uno fortalezca sus propias potencialidades”, remarcó.



Sin embargo, destaca los avances de la instancia departamental que ha posicionado la agenda de la metropolización y ha trabajado en estudios que aportan con cifras y visibilizan los problemas de la región.



Considera que se debe crear una instancia que organice, planifique e involucre a todos los municipios del área metropolitana.



Hace notar que el crecimiento de la población une a la capital cruceña con los municipios colindantes, por lo que hay barrios que se han extendido tanto que no se perciben los límites. “¿Qué pasa cuando los municipios están uno al lado de otro?, existen dificultades que se convierten en grandes problemas cuando no se coordina, por ejemplo, el tema del saneamiento ambiental, drenaje pluvial, acuíferos y movilidad urbana. Es necesario lograr acuerdos para ver las inversiones y la planificación”, sugirió Urzagasti.



Los ingenieros mostraron una guía para definir el desarrollo metropolitano y dicen que este tema debe ser parte de la agenda en las diferentes instancias.