El cruce de versiones entre autoridades atrasa la compra de dosis y la población sufre por la falta de vacunas

Solo Santa Cruz y Cochabamba tienen un alto interés de adquirir vacunas a través de sus propias gestiones. La Paz todavía lo analiza, lo mismo que Tarija. Las demás regiones no se pronunciaron. Este plan no avanza debido a que entre los gobiernos subnacionales y el nivel central todavía no existe un punto cero para concretarlo.



El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó ayer un proyecto de ley corta que facilite la compra de vacunas a las gobernaciones y municipios. La iniciativa, que será presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la bancada de Creemos, habilita a las Entidades Territoriales Autónomas para que puedan realizar los trámites y adquisición de las dosis de manera rápida y oportuna.

Según Camacho, el Decreto Supremo 4432 establece que solo el Ministerio de Salud y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass) pueden adquirir las vacunas del extranjero.

Sobre el tema, el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, aseguró que esta normativa, aprobada el 29 de diciembre de 2020, incluso establece que el nivel central puede comprar pruebas diagnósticas y otros bienes y servicios para enfrentar el Covid-19, mientras que las gobernaciones, gobiernos municipales y otras entidades territoriales autónomas solo pueden adquirirlas en el mercado nacional.

​​Solo Santa Cruz, Cochabamba y La Paz necesitan al menos 31.000 vacunas contra el Covid-19 al día para cumplir con sus planes de inmunización. En una semana, el eje central debería contar con 217.000 inoculadores, algo que por lo menos hasta el 23 de junio no se podrá debido a que en estas regiones escasean las vacunas.

Entretanto, la población es la que sufre por falta de dosis y tiene que peregrinar a los puntos de inmunización en busca de ​​​vacunas.

La respuesta del Gobierno

“Pero si no tenemos en el mercado nacional venta de vacunas ¿cómo podemos comprar vacunas?”, cuestionó Pacheco.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, salió a responder a la iniciativa de la alianza Creemos. La autoridad aseguró que los gobiernos subnacionales pueden adquirir las vacunas y otros insumos si tienen una “propuesta seria” solo utilizando una importadora o la estatal Ceass.

“No importa quién las compre, si es que han recibido una oferta o un preacuerdo de venta, vamos a corroborar (como Gobierno central) que sea una propuesta seria y vamos a activar a través de un importador privado o el Ceass, lo que no les va a costar”, detalló el viceministro Blanco.

La autoridad añadió que los decretos 4432 y 4438 permiten a las gobernaciones y alcaldías la compra en el exterior de las vacunas y de insumos médicos para el Covid-19. Blanco dijo que además, en el caso de los inmunizadores, se debe garantizar la cadena de frío.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, también tiene el interés de adquirir las vacunas, pero pidió al nivel central que se anule el requisito del Registro Único de Proveedores del Estado (Rupe) para agilizar la importación del insumo.

Blanco dijo que ese trámite no se lo puede descartar y que lo debe cumplir la importadora y no el gobierno subnacional. Además, el viceministro afirmó que no existen vacunas en el mercado internacional, ya que Cancillería las gestiona “todos los días”.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aseguró que Estados Unidos le ofreció dos millones de vacunas.

