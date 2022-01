¿El cuñapé tiene origen brasilero?

Escucha esta nota aquí

TikTok se ha convertido en uno de los medios favoritos para los creadores de contenido gastronómico. Recientemente se desató una fuerte polémica por una receta subida, titulada como ‘pan de queso’. En él, las personas discutieron fervientemente sobre el origen de este horneado.

Bolivianos, en su mayoría, defienden a capa y espada que esta receta es lo que en Santa cruz conocemos como cuñapé. La típica bolita hecha de almidón de yuca y queso. Por su parte, muchos brasileños argumentan que éste es un horneado típico de Minas Gerais, consumido desde que Brasil era colonia portuguesa.

La verdad del asunto

El pão de queijo y el cuñapé, no son iguales. Sí, son muy parecidos pero el primero no lleva mantequilla, mientras que el segundo sí. Tampoco se preparan de la misma manera; para el pão de queijo se calientan ciertos ingredientes y para el cuñapé no. Finalmente, el queso que se utiliza en el pão de queijo es mozzarella mientras que para cuñapé es un queso semicurado, como el chaqueño.

Curiosidades

No hay que olvidar que toda Latinoamérica fue colonizada por europeos, así qu e las recetas se extendieron por todo el continente, teniendo como resultado variaciones de una misma receta. Como es el caso del chipá, la versión paraguaya y argentina del cuñapé o pan de queso Brasil fue el primer productor de harina de mandioca (yuca) a finales del siglo XVIII. La leyenda cuenta que un esclavo mezcló algunas sobras de queso que había robado con esta harina y así surgió el primer pão de queijo, una receta que se popularizó en el resto de ese país.

