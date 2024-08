El decreto de Harvard

¿Cómo se llegó hasta el 29 de agosto de 1985? Esa historia se la puede encontrar, resumida, en el capítulo 5 del libro “The end of poverty” (“El fin de la pobreza”) del economista Jeffrey D. Sachs, al que se considera autor del modelo económico instaurado con el decreto. En esas páginas, el propio Sachs da los nombres de las dos personas que posibilitaron su contacto con Bolivia, David Blanco y Ronald MacLean, que estaban en la Universidad de Harvard participando en un seminario sobre desarrollo organizado por el Banco Mundial. “Un joven boliviano, Ronald MacLean, titulado por la Kennedy School y que posteriormente llegaría a ser alcalde de La Paz y un gran amigo mío, se puso de pie e inició el seminario con la descripción más asombrosa de la hiperinflación boliviana que yo pudiera hacer imaginado”, escribió.

Lo demás no cabe en un artículo tan corto como este y merece por lo menos un ensayo historiográfico. Redondeo señalando que el 21060 nació en Harvard y no fue precisamente obra de Paz Estenssoro sino de un equipo de personas que trabajó incluso contra sí mismo, por la oposición de los mayores y más conservadores. Al frenar la hiperinflación, también contuvo la crisis económica y, aunque Paz Estenssoro dijo que no debía extenderse más de 20 años, va camino a cumplir 40, puesto que ningún gobierno se atrevió a reemplazarlo, lo que constituye la primera prueba de que, hasta ahora, es la única receta que mantiene viva a la economía boliviana.