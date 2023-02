El desafío de saber detenerse

Sí, ya sé lo que estás pensando: todas las situaciones adversas son complejas y muy diferentes, pero yo no me refiero a aquellas situaciones inesperadas que descolocan tu vida, sino aquellas en las cuales nos metemos a propósito porque deseamos alcanzar objetivos de vida: una carrera universitaria, algún entrenamiento de alto impacto a nivel físico, un puesto de trabajo… ¡Aquello que tanto anhelas lograr!

Y añado algo más: el hecho de desistir ante un proyecto que consideraste apropiado para ti en un principio, no quiere decir que tú no tengas lo que se requiere para lograr otras metas, en otro tipo de escenarios. Deja de preguntarte “¿en qué lío me he metido?”, y comienza a indagar más bien en ti con cuestionamientos como: “¿con qué aptitudes y características cuento para resolver este desafío?”.