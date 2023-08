"El desafío de transar con yuanes en Bolivia: Una dolorosa verdad revelada"

Me llamó poderosamente la atención el anuncio del gobierno y los titulares de medios de prensa, que informaban sobre la posibilidad de realizar transacciones en yuanes en Bolivia a través de un banco estatal. Ante esta noticia y las fotos publicadas de casas de cambio y cajeros manipulando yuanes físicos, solicité que los comerciantes pioneros en la yuanización de Bolivia se pusieran en contacto conmigo para compartir su experiencia histórica.

Algunos me han contado que todavía no pueden obtener yuanes en billetes físicos y que esperan que estén disponibles "en unas semanitas". Un importador indica que logró realizar la transferencia, pero después de ocho intentos fallidos debido a problemas con los bancos intermediarios, quienes no podían ejecutar la orden de transferencia, ya sea por incapacidad o por "errores y omisiones de origen".