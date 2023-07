El desarrollo del Beni y su aporte al desarrollo nacional

La naturaleza ha demostrado ser inflexible cuando no se respetan sus leyes y a la vez, resulta siendo madre pródiga si se comprenden las potencialidades que guarda y ofrece. Los vivientes originales, que construyeron camellones y promontorios productivos, convirtieron los ríos en caminos y después, la inteligencia jesuítica que aportó el conocimiento universal del barroco que traía del Viejo Mundo, produjeron que la tierra del Señor de los Moxos alcanzara una cualidad con denominación de origen. Los actuales benianos, los nacidos y los que se están viniendo a poblar estos territorios, tienen sobre sí algunas condicionantes que no es posible desconocer pues ya pasaron la prueba de la evidencia.

El habitante boliviano que llega de las alturas, se ve invitado a respetar la realidad geográfica, la temperatura y la humedad como un condicionante de su comportamiento. Quien llega, lo saben los que aquí viven, no pueden hacer lo que les plazca ni repetir conductas de sus lugares de origen, no sólo porque plantea un conflicto con los originarios sino, además y más grave, con la naturaleza. Esto no significa exclusión ni marginación, es simplemente una condición de inteligencia.