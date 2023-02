El desayuno escolar se entregará desde el lunes y surgen críticas

“Desde la Alcaldía dijeron que no se iba a entregar hasta que se haga una evaluación a los escolares. Hemos recorrido cuatro unidades educativas, no hemos visto tal evaluación y tampoco el alimento suplementario (Velatacú). Por eso, no entendemos por qué no se está cumpliendo con la entrega de esa alimentación”, dijo el edil tras su recorrido por la Pampa de la Isla.