Jorge lizárraga​

“A nadie habrá de herir lo que acá digo, pues ceñido a la verdad estoy, me dieron a libar miel y veneno, veneno y hiel en recompensa doy”, este pequeño fragmento de un poema maravilloso, lo expongo por la desfachatez que dentro la comunidad internacional advertimos desde ya hace unos años atrás existe y el favoritismo para unos, el desprecio para otros y ante todo el descaro de ser judío entre medio.

De ninguna manera con este artículo se pretende dañar la imagen o, peor aún desacreditar al pueblo judío, sino esto va dirigido a sus lideres políticos y principalmente a la comunidad internacional y sus deficiencias en términos de toma de decisiones, a pesar de las herramientas existentes.

Aparentemente, un Nuevo orden mundial se acerca y justificado o no, varios Estados sufrirán consecuencias de sus actos y decisiones de hoy, e irremediablemente tendrán que transcurrir otros 50 años para reordenar geopolíticamente el mundo y sus intereses, ¿pero el costo?

Allá por la década finales de los 30s y principios de los 40s un pueblo fue sometido a las barbaridades más grandes sufridas por la humanidad al menos dentro el siglo XX; El holocausto no es invento no fue mentira sino verdades dolorosas que hicieron que un nuevo orden mundial se erigiera posteriormente, y un pueblo logre políticamente lo que otros no pudieron, sin imaginar que jamás se pretendía reconocer un solo Estado dentro el territorio palestino, y peor aún a los árabes dejarlos como apátridas del mundo? Quizá peor que el Holocausto o no?.

Imaginándome esas épocas señaladas, dudo mucho que algún país no haya estado de acuerdo con proteger y precautelar los derechos de los judíos, principalmente luego de concluida la guerra, lo que no comprendo es como a estas alturas del siglo XXI ese pueblo sometido, atropellado, denigrado hoy puede actuar con total impunidad atacando, violando, agrediendo y humillando a otro pueblo que independientemente de ser diferentes, ambas sociedades son humanas y tienen un origen, rasgos, cultura, ¡existen por Dios!

Un dato que no debe pasar por alto, es que en lo que va de la intervención militar Rusa en Ucrania, un total de 70 mil soldados ucranianos habrían fallecido en campo de batalla y mas de 120000 soldados rusos habrían sufrido la misma suerte, sin embargo, las bajas civiles no son mas de 10 mil, toda una tragedia¡, sin embargo, más de 30000 civiles palestinos fueron acribillados y no más de 1000 israelíes muertos y a pesar de esto se agrede al más débil y sanciona al que menos tiene y se lo desprotege también? ¿Y ahora el presidente israelí plantea la relocalización de esos palestinos a zonas diferentes? ¿Apropiándose entonces Israel de lo último que le quedaba a palestina?, ¿no era que querían “ojo por ojo” sino apoderarse de tierras, pueden imaginarse? Y nuevamente la comunidad internacional sin dar respuesta constructiva, y como con Rusia equivocándose el rumbo de negociaciones y expectativas y consecuencias de sus acciones.

Entre paréntesis, hace poco hubo un acontecimiento de aquellos que nadie podría imaginarse en pleno siglo XXI, la invasión a la embajada mexicana en Ecuador por parte de las fuerzas del orden, el maltrato a funcionarios diplomáticos del país acogido y un total desmadre por parte del país receptor, violando no solo convenios bilaterales sino principalmente tratados internacionales, sin embargo, la comunidad internacional bien gracias. No obstante, cuando cohetes israelíes bombardean el consulado de Irán en Siria y mueren civiles y el atacado se defiende, ahora resulta que el agredido y provocador inicial manifiesta que atacara después de pascua nuevamente a Irán, mientras tanto la comunidad internacional aplica sanciones al país Persa y al agresor inicial, como buen judío errante, bien gracias.