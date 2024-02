El desempeño de la banca dependerá de la macroeconomía, según Asoban

El secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, indicó que, en perspectiva, el desempeño del sector estará condicionado por los resultados macroeconómicos del país. “El sector bancario continuará enmarcando sus actividades en la prudencialidad, protegiendo el ahorro de los depositantes y aportando al crecimiento del país a través del crédito bajo criterios de demanda calificada que garanticen que el indicador de morosidad no se incremente sustancialmente”, expresó.

De acuerdo con el informe presentado por Asoban, dos hechos fueron determinantes para los resultados obtenidos en 2023: la intervención del Banco Fassil y el incremento de la demanda de dólares que se registró desde febrero. Por ejemplo, la cartera de créditos alcanzó $us 27.929 millones, demostrando una contracción del 1,1% ($us 306 millones) en relación a 2022. “Este resultado respondió básicamente a la intervención del ex Banco Fassil S.A. del que aproximadamente el 50% de su cartera de créditos fue traspasada a nueve entidades bancarias; en tanto, el resto pasó a formar parte de un fideicomiso administrado por el Banco Unión S.A.”, explicó Asoban.