El desencuentro innecesario con el Censo

Ese desencuentro del Gobierno nacional con la región económicamente más fuerte del país y con la mayor cantidad de población a la fecha, con proyección a crecer a un ritmo mucho más acelerado que el resto de las regiones, no está conduciendo a nada bueno y con toda seguridad se puede afirmar que tampoco llevará a buen destino, sino a más distanciamiento, movilizaciones y violencia.

Si no hubiera política de por medio, tendríamos que decir que la fecha del Censo es una discusión absurda, porque nadie debiera estar en contra de la actualización oportuna de las estadísticas nacionales sobre la población, su número, las condiciones en que viven, el acceso a servicios básicos, a educación, salud y otros, además de información sobre las viviendas, ni de postergar la recolección de esos datos, porque en sí mismos no son malos para nadie sino útiles para todos.

No tendría esta que ser una batalla entre el Gobierno y una región, y mucho menos entre un gobernador y un alcalde en el departamento. De hecho, pese al intento de algunos actores por politizar aún más el tema y polarizar el desencuentro entre dos autoridades cruceñas, la demanda del Censo no tiene nada que ver con ninguna de esas dos personas: Un Censo pronto, lo más pronto que su preparación amerite, es un reclamo de la población, no de líderes ni dirigentes.