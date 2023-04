El drama de los 84 chicos del Teresa de Los Andes a la espera del traslado

Otros se acomodan de inmediato a extender la mano y dar un apretón al visitante. Son 84 personas con alguna discapacidad que no pueden valerse por sí mismos los que están en el hogar Teresa d e Los Andes, que claman por atención de las autoridades y por la mano solidaria de la gente.

Quienes los cuidan son los que soportan en carne propia la crisis y hacen lo posible para que esta situación no se vea reflejada en la calidad de la atención, en los medicamentos y en la alimentación, pero esto no siempre es posible.

El principal problema es la falta de recursos. Falta tanto el dinero que buena parte de los asalariados no reciben sueldo desde hace cuatro meses. Son personas que están más por compromiso y amor a los niños , a quienes a lo largo de los años han aprendido a cuidar, a curar, a cambiarles pañales, a preparar y darles comida que, en algunos casos, se la debe administrar a través de sondas nasogástricas.

Este miércoles vivieron un momento de recreación con la visita de los efectivos del Departamento Especializado de lucha contra la Corrupción. No es habitual que tengan tantas visitas, por lo que era todo un acontecimiento, que Yara Pérez, una joven con retraso mental buscó a su madrina para que la peine y pueda estar presentable para el evento.

Los trabajadores los conocen a tal punto, que saben cómo los pueden calmar cuando sufren alguna crisis. Lamentablemente la mayoría no tiene familia y los que tienen es poca la ayuda que reciben.

Sofía conversaba mientras hacía sus labores cotidianas y vive momentos de angustia, porque debe lidiar con las necesidades. Una de las personas que estaba con los chicos llegó apresurada a preguntarle si Manuelito tenía pañal, porque no puede contenerse y se orina.

“No hay pañal, no tenemos, ni Kathi (que es otra que necesita usarlo) tiene ahorita. Tampoco hay trapo para ponerles, porque la ropa de ayer (martes) no ha secado y ahorita tengo un montón para lavar. La despensa está vacía, no queda más que, tras que veas que tiene ganas de orinar, lo saques corriendo al baño”, respondió.