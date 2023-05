El endemoniado celibato de los curas

Son las Fuerzas Armadas las celosas guardianas de la constitución? No. Son las Fuerzas Armadas la “institución tutelar de la patria”? Por supuesto que no. Son las Fuerzas Armadas la garantía de la soberanía nacional? Tampoco. Por el contrario, hay mucha gente en el país que piensa legítimamente que los militares gastan más de lo que producen, que no tienen la mínima posibilidad de protegernos frente a ninguna agresión extranjera, y que en un país tan pobre como el nuestro, con tantas otras necesidades insatisfechas, deberían estar reducidos al mínimo tamaño necesario para hacerse cargo de conmociones y emergencias nacionales. Y sin embargo, la historia nos muestra que las Fuerzas Armadas han sido y son un factor de poder importante que, con sus luces y sombras, ha jugado un rol importante en la construcción nacional.