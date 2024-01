El engaño del aguinaldo

En días pasados, el Ministerio de Trabajo informó que 567 empresas inscritas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) no habían pagado el aguinaldo 2023, en el plazo establecido. Esta cifra es la más alta de los últimos años, ya que en 2022 se registraron 489 denuncias por esta omisión, en 2021 fueron 130 y, en 2020 (año de la pandemia) llegaron a 467. De acuerdo con la normativa, las empresas infractoras serán castigadas con el pago doble del beneficio, un proceso judicial por incumplimiento de normas sociales, que derivará en otra sanción, además de una multa que se incrementa por cada día de retraso.

Las sanciones por no pagar aguinaldo se aplican únicamente al sector formal y no toman en cuenta que el incumplimiento no tiene que ver con falta de voluntad de los empresarios sino con la insuficiencia de recursos monetarios e incluso con la imposibilidad de acceder a créditos de emergencia, es decir que responden a una situación de iliquidez total originada por la crisis que afecta con mayor gravedad a ciertos rubros y regiones y empresas.