El escaso control del espacio aéreo en Bolivia es aprovechado por narcos

El control del espacio aéreo boliviano es nulo y, en consecuencia, las avionetas dedicadas a cometer ilícitos, como el narcotráfico no son interceptadas, así advirtieron exmiembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), exfuncionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y expertos en transporte aéreo. Esta falta de control es aprovechada por los narcotraficantes que transportan sustancias ilícitas hacia y desde Perú, Paraguay y otros países.

En esa línea, un expiloto de la FAB que también solicitó que su nombre no se haga público, dijo que “no hay control aéreo, todo es un desastre”.

La matrícula CP-2038 de la avioneta incautada corresponde a una de las 66 naves que fueron incautadas en el aeródromo La Cruceña (ubicado en el municipio de Cotoca), durante un megaoperativo realizado el 27 de marzo de 2021. Por la tarde, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mostraron que la avioneta con esa matrícula no había salido del aeródromo.

“Hay una proliferación de este crimen porque la mayor parte de las avionetas son Cessna. Son aviones pequeños que se pueden comprar de segunda o tercera mano en el mercado negro o mexicano. Hay naves desde $us 50.000 hasta $us 300.000. También se transportan helicópteros desarmados porque este vehículo no necesita pista, despega y aterriza en forma vertical. Una vez fue interceptado un camión con un helicóptero desarmado con destino a Chapare y nadie dijo nada”, lamentó.