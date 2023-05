El escenario del Bicentenario y la gestión autonómica del territorio

Quienes vivimos en Santa Cruz no somos marcianos ni gozamos de más o menos capacidades o cualidades que tienen todos los bolivianos, por lo tanto, lo único inteligente que debemos hacer colectivamente y sin soberbia ni prejuicios, es caracterizar las condiciones que llaman la atención y plantearnos si no es Bolivia quien necesita comprender lo que ocurre en Santa Cruz, y no a la inversa.