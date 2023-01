El espíritu democrático de los bolivianos

El martes, la violencia se trasladó a La Paz, los ciudadanos que salieron a marchar fueron agredidos con petardos, piedras y objetos contundentes, además de insultos y hasta escupitajos de miembros de los grupos de choque del Movimiento Al Socialismo. Se ha denunciado y fotografiado también a empleados públicos (que deberían ser servidores y no agresores de la sociedad). Allá, como en Santa Cruz, se observó la pasividad policial que no intervino para no gasificar a los miembros del partido que ejerce el poder, dejando una sensación de impunidad intolerable.

Ya se sabe que no quiere a Santa Cruz porque no puede ganar elecciones en este departamento y porque aquí se gestan protestas contra el atropello, por los derechos y el cumplimiento de las leyes. Se piensa que a eso se debe la dureza con la que trata a los cruceños. Sin embargo, no debe dejar de mirar al resto del país. No es poca cosa lo que se le está diciendo desde la calle en las nueve capitales de departamento y en varias ciudades intermedias.