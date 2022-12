El espíritu navideño se contagia, une a las familias y brilla en los hogares

No hay ninguna exigencia para los arreglos, por lo que cada uno se esmera en colocar lo que pueda y lo que desea, pero todos están movidos por alegrar a cientos de familias y niños que llegan hasta esta calle para inmortalizar la Navidad en una fotografía llena de color, brillo y luces.

Osvaldo Zurita es el impulsor de esta iniciativa y no es casual que tenga esa inquietud, pues él también participó de dramatizaciones durante más de 20 años en La Mansión, donde representaron nacimientos y viacrucis. Es de familia muy apegada a las actividades religiosas y celebra que sus hijos y nietos ahora también sigan sus huellas.

Este es el quinto año que esta calle se convierte en un paseo navideño, por lo que los vecinos también se preparan a vivir la fiesta de forma diferente. Están organizados de tal forma que este viernes ya saben que convertirán esta vía en peatonal, puesto que el rezo de la novena la hacen en la calle y los niños acompañan de cerca todo eso y en la Nochebuena comparten algún refrigerio, después de la última noche de novena. Este año, por la situación económica que viven muchas familias y porque los preparativos comenzaron un poco tarde debido a los conflictos, no tienen previsto hacer algo grande, es decir, que no han contemplado regalos, pero sí una piñata.

En el interior de la casa, el arbolito con sus bolitas de colores, la estrella y el pesebre, luce en el patio principal, y es la atracción para los niños, que aguardan el momento en que se coloquen los regalos. Esperan que el nacimiento del niño Dios traiga esperanza y unión a las familias bolivianas. Entre los preparativos, también están pensando en la cena navideña y, aunque por ahora no han decidido qué plato se servirán, acostumbran a preparar chancho al horno o picana.

La alegría de los niños también contagia a muchas familias, incluso a aquellas que han perdido a un ser querido, pero se reponen para no apagar la sonrisa de los más pequeños. La familia de Maribel vive el luto por la muerte de su padre hace tres meses, por lo que este año no tenían previsto colocar ni un solo brillante en el hogar, pero el nieto más pequeño, de tan solo tres años, les hizo cambiar de parecer.







Foto: Jorge Gutiérrez



“Sus ojos brillaban de alegría y gritaba Navidad al ver luces en otros hogares y no era justo privarlo de todo eso en su propia casa. No queda más que armar el arbolito y el pesebre para no robarle la alegría de vivir el nacimiento del Niño Jesús, el amor y el dolor de la pérdida de un ser querido se lleva en el corazón y hay que aprender a vivir con eso, entonces dejaremos que el Niño Dios sane nuestras heridas y fortalezca siempre la unión familiar”, dijo mientras observaba el árbol colorido que armó en su sala.