El espíritu navideño se posa sobre los hogares infantiles; piden deseos

Con la familia actual no los une la sangre, sino la circunstancia. Aprendieron a seguir adelante junto a quienes al principio eran completos extraños, y hoy son las figuras más cercanas a un papá o una mamá convencionales.

Asimismo, pidió colaboración con artículos de higiene personal y de limpieza para la infraestructura, pañales talla extra grandes, chinelas y ropa interior para los niños, así como también medicamentos, tanto de botiquín como psiquiátricos (Carbamacepina, Fluoxetina, Valproato, etc.).

“Los conocí a través de Luisito, un niño de 10 años. No sabía qué hacer con él porque nadie quería tenerlo en los hogares, y sin embargo, Micoti lo recibió. Fue entonces que me di cuenta de que tenía un corazón grande. Luisito no tenía antecedentes, ni papeles, y encima era agresivo”, contó.