El Estado destina más de $us 1.000 millones para importar diésel, pero no alcanza

Un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), facilitado a EL DEBER, demuestra que los recursos para la importación de combustibles no son escasos, más bien se han incrementado en más de $us 1.000 millones en los últimos dos años. Según el IBCE, entre enero y agosto de 2021, Bolivia importó combustibles y lubricantes por un valor de $us 835,38 millones, mientras que en el mismo periodo de 2023, por el mismo concepto se importaron $us 1.840 millones.