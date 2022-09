El Estado-Empresa y el empresario

El mayor problema del Estado-Empresa es su control desde el inicio de la inversión en un proyecto, más aún cuando no hay mecanismos de transparencia efectivos que garanticen la asignación correcta de los recursos y eliminen cualquier posibilidad de corrupción en la contratación y la operación. Esto sin contar que toda empresa pública o privada debe estar sustentada en su factibilidad económica, técnica y medioambiental, a partir de su localización respecto a la materia prima y el mercado objetivo, hasta su acceso a canales de logística y distribución. No es posible justificar la inversión solo por la demanda aparente o real, sino que, además, debe estar sustentada en la generación de una oferta competitiva, de otra forma el proyecto estará condenado a su insostenibilidad. No se puede sustituir importaciones baratas por producción cara, esto alienta el contrabando y asigna mal los recursos.