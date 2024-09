El Estado no es ni Evo ni Lucho

Lo que está ocurriendo en el Movimiento Al Socialismo es una pelea por el poder y decirlo no es novedad para nadie. Este partido y sus dos mandamases quieren mantener el control del país, pero no le ofrecen nada a cambio. Tienen un modelo económico agotado, que ya no responde a la realidad actual, son clientelistas en la enorme burocracia que crearon y van construyendo el imaginario de que no hay Estado sin ellos. Para esto han destrozado la institucionalidad construida durante los años de democracia, han despilfarrado los recursos que Bolivia obtuvo de la renta del gas y ahora no saben cómo responder a las crecientes necesidades, especialmente de los más pobres.