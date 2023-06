El Estado no funciona

Como se sabe, si se abre un vacío hay interesados en llenarlo. En los casos que se comenta, hay autoridades que creen que todo es válido para llenarlos a como dé lugar. Es el caso del procurador o el ministro de Gobierno, que sin pensar en el daño que hacen a su propio Gobierno, asumen funciones que no les corresponde poniendo en evidencia la inoperancia del Ministerio Público, que solo atina a mostrar su servil dependencia de los gobernantes de turno. Y no ha faltado alguna iniciativa de la Asamblea Legislativa para crear “comisiones” de investigación que, hasta ahora, felizmente, no se han concretado porque de hacerlo se interpondrían más obstáculos para el buen desarrollo de las investigaciones.