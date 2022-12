El Estalinismo Nativo y el Gobernador

Es indudable que Evo Morales y el MAS intentaron establecer un sistema estalinista en Bolivia, que ahora quiere proseguir Arce. Eso impusieron cubanos y venezolanos. Claro, un estalinismo criollo, pervertido, sucio, sin rumbo, sin posibilidades de triunfar por su mediocridad. Su ejemplo a seguir, el estalinismo soviético, con Stalin como único patriarca, dueño de vidas y haciendas, tenía un sentido histórico, real, aunque fuera extraviado, y no tan chapucero como el nuestro. Lo de la URSS se parió en base al marxismo-leninismo, que buscaba una Rusia poderosa e imperial, aspirando a llegar a la etapa comunista y extenderla por toda Europa con su dogmatismo, centralismo absoluto, planificación y control de la economía, y, el culto al personaje que manejaba toda la armazón elitista, el zorro y cruel Stalin.

Nuestros estalinistas, al contrario del tirano Stalin, expansivo y temible, no han podido armar un concepto de patria, como la “gran patria rusa”. Con su Estado Plurinacional lo han separado todo en vez de unirlo: etnias, lenguas, costumbres, ¡todo! En su frente internacional, sin perder a un solo soldado, pero sí muchos millones de dólares, se dejaron dar dos sendas palizas en los arbitrajes de La Haya. Primero le echaron guano al largo trajinar del mar que significaron más de un siglo de arduas negociaciones, y luego tuvieron que agachar la cerviz ante los argumentos de Chile en el Silala. Se ha producido un silencio de cementerio en una Cancillería que desde el 2006, nadie sabe para qué sirve.

Pero el estalinismo fue cruel con sus adversarios y no hay que ser demasiado lector para haber sabido lo que significaron las purgas, contra quienes Stalin consideraba que eran sus enemigos. Sus ministros del interior o jefes de la policía fueron terribles, desde Yadoga y Yezhov, hasta Beria. Y todos terminaron mal, asesinados a tiros. Obedecían al jefe supremo y ejecutaban, es decir fusilaban, a quienes eran indeseables al régimen. La denuncia y la calumnia era suficiente para armar un proceso y sentenciar al acusado a pasar el resto de sus días en Siberia, cuando no a recibir un tiro en la nuca.

El estalinismo nativo es igualmente perverso, y para eliminar adversarios soborna a quienes están dispuestos a mentir a cambio de un cargo en la administración pública o simplemente de dinero. El chisme y la intriga son el arma preferida contra una oposición que trata de defenderse democráticamente en la Asamblea y en los medios. De ahí que la dirigencia opositora, desde que gobierna el MAS, ha sido objeto de las mayores calumnias y, como sucedió con la ex presidente Jeanine Añez, han recibido penas corporales absolutamente injustas.

Es el caso de la infamia que, en su afán de destruir la institucionalidad cruceña, ha cometido este Gobierno, al acusar de violación y pedofilia al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Los “neoestalinistas” no han encontrado mejor venganza contra Camacho que someterlo al desprestigio y pretender darle una muerte civil con esa vil acusación, que se derrumba al menor análisis. Aparentemente, el Gobierno ha pagado para que viaje a declarar a La Paz, a un joven que está francamente trastornado (lo dice su propio hermano) y es quien afirma que fue abusado sexualmente por Camacho. Dice que tenía cinco años cuando sucedió la presunta violación. Pero resulta que el acusado tenía, por entonces, once años según el Gobierno, y solo 8 años, según su fecha de nacimiento. El hecho denunciado habría sucedido hace más de treinta años. Eso no tiene pies ni cabeza, ni merece de mayor comentario. ¿Puede considerarse pedófilo a un párvulo de ocho años? Pedófilo es un sesentón que se anda acostando con jovencitas de 12, 13, y 14 años. ¡Eso es pedofilia! ¡Eso merece cárcel! Ese es el estalinismo ridículo en que vivimos, grotesco al extremo, conque el ministerio de Gobierno quiere intentar destruir psicológicamente al gobernador cruceño o enviarlo a un “gulag” paceño.