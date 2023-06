El estigmatizado ayoreo

No se ven noticias que señalen “aymaras asaltaron una empresa”, “mestizos robaron un banco”, “quechuas pusieron dinamita”, criollos, blancoides o lo que se quiera llamar interceptaron un cambión para robar. Abundan publicaciones de prensa (televisión, radio, periódicos digitales), con el titular de “ayoreos robaron, saquearon, agredieron”. Incluso he leído noticias que hablan de terrorismo ayoreo en el titular. Al parecer -hablando con varios periodistas- lo asumimos de manera natural, sin cuestionar la violencia simbólica que ello implica.

He aquí algunos titulares de distintos medios publicados el año 2022:

Policía detiene a tres ayoreos que saquearon puestos en el mercado modelo de San José de Chiquitos;

Ayoreos involucrados en casos de narcotráfico fueron amenazados y están escondidos; Ayoreos en las urbes obligados a firmar compromisos de buen comportamiento; Transportista es macheteado por ayoreos; Ayoreos machetearon al sub-gobernador de Ñuflo de Chávez. No se trata de no difundir estas noticias. Se trata de no estigmatizar a todo un pueblo.