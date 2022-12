El eterno presente

Tomé prestado el título de este artículo de una reciente entrevista al analista argentino Jorge Castro, quien citando a Carl Schmidt, afirma que “en la política no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente”. Siempre he pensado que Bolivia tiene mucho que observar del proceso político y económico y argentino, pues la combinación de populismo y estatismo que nos gobierna desde hace décadas siempre ha encontrado en el peronismo, primero, y en el kirchnerismo después, una de sus principales fuentes de inspiración.

Así también, para Jorge Castro la oposición argentina, tiene un problema fundamental por lo que él denomina un “sesgo de ingenuidad”, basando todo su accionar en la idea de que lo más importante es mantener la unidad de la coalición opositora y no entender que lo fundamental del proceso político es la aparición de un liderazgo con una visión determinada sobre cuál es el horizonte hacía el cual hay que llevar al país y conducir a la nación.

Por su parte, al igual que lo que pasa en la Argentina, no existe un proyecto país que ofrezca la ilusión de una alternativa para el futuro del país desde todo el amplio espectro ciudadano y político que piensa distinto al MAS. Aun no se consigue construir una organización con estructura y presencia nacional que aglutine a quienes están a la derecha del Movimiento al Socialismo (la útil y exitosa definición con la que construyeron el PP en España como alternativa al Partido Socialista liderado por Felipe González), la presión por el ¨voto útil¨ destruye cualquier posibilidad de un proyecto de largo plazo con capacidad de victoria y gobernabilidad posterior y la apuesta de los principales referentes partidarios a reaparecer unos meses antes de la elección nacional para reclamar la representación opositora, elegir una bancada para gravitar en el escenario político y protegerse frente a posibles juicios futuros, vuelve inviable un proyecto alternativo al actual oficialismo.



Estamos terminando el año 2022 y vale la pena preguntarnos entonces cómo evolucionará el ¨eterno presente¨ boliviano. Por ahora dependerá principalmente de la evolución de la interna oficialista y hasta donde el presidente Arce consiga mantener la situación económica en la cual se basa su credibilidad y gobernabilidad. No es casualidad que su ¨nuevo principal opositor¨ haya comenzado a criticar su gestión económica.