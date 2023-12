El extraño fallo del TCP

Inmediatamente, todos los políticos opositores e incluso algunos de la llamada línea “arcista” del MAS celebraron el fallo y llevaron el agua a su molino. Expresidentes y recurrentes candidatos fueron los primeros en manifestarse y a ellos les siguieron exministros asilados en otros países, parlamentarios, etc., sobre todo, porque a su modo de ver se prueba el fraude de 2019 y, en consecuencia, todos los juicios vigentes contra Jeanine Áñez y los actores de la instauración del gobierno transitorio caen en saco roto.

Con más urgencia que razonamiento, dirigentes afines a Evo Morales se apresuraron a decir que el fallo no es retroactivo y que, en ese contexto, Morales puede seguir postulándose a la presidencia. ¿No repararon en que las elecciones generales recién serán en 2025? El ciclo electoral, propiamente dicho, no ha iniciado; es decir: no hay retroactividad en discusión.