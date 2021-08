El fallo de la CIDH abre el debate sobre la postulación de Evo Morales

Escucha esta nota aquí

La polémica estalló, pero no por el efecto vinculante de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección presidencial indefinida, sino por la proyección política de Evo Morales con miras al proceso electoral nacional de 2025.

En una entrevista con EL DEBER, el expresidente Jorge Quiroga consideró Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no podrá ser candidato a la primera magistratura del país luego del fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que desconoce la reelección indefinida como un derecho protegido por la Carta Americana de Derechos Humanos.

“Usted tiene derecho constitucional y convencional, presidente Luis Arce; vicepresidente David Choquehuanca; Evo Morales ya no. Dejen de instrumentalizar el Gobierno para los apetitos de una persona que ha hecho mucho daño a la democracia boliviana”, afirmó.

El artículo 169 de la Constitución Política establece la posibilidad de la reelección presidencial por dos veces continuas. La Corte IDH avaló esa limitación legal con el fallo OC-28/21, asumida el 7 de junio, pero divulgada el 13 de agosto.

Desde Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, Morales afirmó que aún no está pensando en las elecciones de 2025. “Escuché a algunos derechosos decir que Evo ahora no va a ser candidato el 2025. Ya están preocupados. Parecen ser mis jefes de campaña desde ahora y no lo entiendo”, dijo en su habitual entrevista dominical con la radio Kawsachun Coca.

El fallo, de cumplimiento obligatorio para los Estados signatarios de la Convención, también avala la limitación de los mandatos presidenciales en favor de la democracia representativa.

“Es una opinión consultiva, no es una sentencia y se magnifica. ¿Por qué tanto miedo al Evo? Nosotros estamos con el mensaje de unidad para defender al Lucho (el presidente Luis Arce) y a nuestra revolución democrática. Esa es nuestra tarea. Yo les he dicho en las reuniones ‘aquí está prohibido hablar de candidaturas’. De aquí a tres años habrá un gran debate para definir candidaturas. Es nuestro derecho”, afirmó Morales.

Entre tanto, el Gobierno remitirá “en breve” un recurso al Tribunal Constitucional (TCP) para “compatibilizar” el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que rechazó la reelección indefinida, con la sentencia 084/2021 que avaló la candidatura de Evo Morales a un cuarto mandato consecutivo en las fallidas elecciones de 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, precisó que ese recurso tiene el objetivo de lograr un diálogo interjurisdiccional sobre la base “del cauce constitucional”. “El cauce es que nuestro Tribunal Constitucional determine qué aspectos deben quedar subsistentes de la sentencia 84 y cuáles deben ser modificados”, señaló a EL DEBER.

El riesgo que una persona se perpetúe en el poder “puede suceder incluso existiendo elecciones periódicas y límites temporales para los mandatos”, señala el artículo 73 del fallo de la Corte.

Sobre la base de este criterio, varios constitucionalistas anticiparon criterio sobre la imposibilidad legal que Evo sea candidato.





